Уже некоторое время на различных телеканалах появляется реклама норвежской компании Natural Pharmaceuticals, которая предлагает жителям Эстонии годовой запас витамина D всего за стоимость почтовых расходов. Однако эта реклама вызвала бурную реакцию в социальных сетях: люди опасаются, что в дальнейшем им придется иметь дело с назойливыми продавцами, пишет Elu24.
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«Однажды нужно просто сказать "нет" продавцу!» Люди опасаются, что бесплатные витамины предлагает для сбора личных данных
В рекламе Natural Pharmaceuticals говорится, что из-за расположения нашей страны большинство жителей Эстонии страдают от дефицита витамина D. «Чтобы показать, что мы заботимся о вас, в рамках общенациональной кампании мы рассылаем годовой запас витамина D3 от VitaSolaris в каждый дом в Эстонии. Мы считаем своей миссией помочь жителям Эстонии заботиться о своем здоровье», - пишут они на своем сайте.