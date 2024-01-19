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«Однажды нужно просто сказать "нет" продавцу!» Люди опасаются, что бесплатные витамины предлагает для сбора личных данных

Хевели Туйск
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Витамины. Фото иллюстративное.
Витамины. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Уже некоторое время на различных телеканалах появляется реклама норвежской компании Natural Pharmaceuticals, которая предлагает жителям Эстонии годовой запас витамина D всего за стоимость почтовых расходов. Однако эта реклама вызвала бурную реакцию в социальных сетях: люди опасаются, что в дальнейшем им придется иметь дело с назойливыми продавцами, пишет Elu24.

В рекламе Natural Pharmaceuticals говорится, что из-за расположения нашей страны большинство жителей Эстонии страдают от дефицита витамина D. «Чтобы показать, что мы заботимся о вас, в рамках общенациональной кампании мы рассылаем годовой запас витамина D3 от VitaSolaris в каждый дом в Эстонии. Мы считаем своей миссией помочь жителям Эстонии заботиться о своем здоровье», - пишут они на своем сайте.

На Reddit, однако, можно прочитать об обеспокоенных людях, которые не верят, что такое предложение делается без каких-либо скрытых мотивов. «Сегодня в течение десяти минут я видел на TV3 по меньшей мере три рекламы payvitamin.ee. Мега сомнительный сайт и якобы какая-то норвежская компания предлагает бесплатный годовой запас витамина D, вы оплачиваете только доставку. Кто-нибудь решится попробовать?» - спрашивает автор.

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