«Однажды нужно просто сказать "нет" продавцу!» Люди опасаются, что бесплатные витамины предлагает для сбора личных данных

В рекламе Natural Pharmaceuticals говорится, что из-за расположения нашей страны большинство жителей Эстонии страдают от дефицита витамина D. «Чтобы показать, что мы заботимся о вас, в рамках общенациональной кампании мы рассылаем годовой запас витамина D3 от VitaSolaris в каждый дом в Эстонии. Мы считаем своей миссией помочь жителям Эстонии заботиться о своем здоровье», - пишут они на своем сайте.