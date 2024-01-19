ЧТО ДЕЛАТЬ 19 ЯНВАРЯ ⟩ Крещенская вода. Загадки, правила и таинства

Освящение воды в праздник Крещения пошло от обычая иерусалимской церкви, где до сих пор иерусалимский патриарх, верующие выезжают из Иерусалима на реку Иордан и совершают освящение воды, берут ее для питья, омываются. И оттуда, из Палестины, обычай перешел во все православные церкви.

Ученые проводили исследование воды в дни Крещения Господня и выяснили, что она действительно обладает менее кислотными свойствами и становится мягче. По этой причине, при заморозке, ее кристаллы принимают упорядоченную форму.

На Крещение, которое празднуется в ночь с 18 на 19 января, принято освящать воду. Любой желающий может набрать её в источниках в храме, а также освятить воду, принесённую с собой. Намоленной она становится во время праздничной литургии в сочельник, когда над ней читают молитву верующие христиане, а священники осеняют её благословением.

Ученые объясняют это особенным перераспределением полюсов магнитного поля, которое находится между Солнцем и Землёй. Именно космические силы и удерживают в Крещение энергию на Земле.

Накануне Крещения, в Крещенский сочельник, совершается литургия и освящение воды. Это первоосвящение. Так получилось исторически, что освящают воду два раза: первый раз – накануне Крещения в храме. Потом по обычаю – шли освящать живую воду – источники, озера, реки, рубили во льду проруби, украшали их.