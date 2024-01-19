ЧТО ДЕЛАТЬ 19 ЯНВАРЯ ⟩ Крещенская вода. Загадки, правила и таинства

Святитель Феофан Затворник говорил, что святая вода, иконы и прочая благодать, идущая от Бога, действует только для тех, кто этого достоин. Для этого необходимо быть смиренным и милосердным, делится с читателями Mixnews.
Освящение воды в праздник Крещения пошло от обычая иерусалимской церкви, где до сих пор иерусалимский патриарх, верующие выезжают из Иерусалима на реку Иордан и совершают освящение воды, берут ее для питья, омываются. И оттуда, из Палестины, обычай перешел во все православные церкви.
Ученые проводили исследование воды в дни Крещения Господня и выяснили, что она действительно обладает менее кислотными свойствами и становится мягче. По этой причине, при заморозке, ее кристаллы принимают упорядоченную форму.
На Крещение, которое празднуется в ночь с 18 на 19 января, принято освящать воду. Любой желающий может набрать её в источниках в храме, а также освятить воду, принесённую с собой. Намоленной она становится во время праздничной литургии в сочельник, когда над ней читают молитву верующие христиане, а священники осеняют её благословением.
Ученые объясняют это особенным перераспределением полюсов магнитного поля, которое находится между Солнцем и Землёй. Именно космические силы и удерживают в Крещение энергию на Земле.
Накануне Крещения, в Крещенский сочельник, совершается литургия и освящение воды. Это первоосвящение. Так получилось исторически, что освящают воду два раза: первый раз – накануне Крещения в храме. Потом по обычаю – шли освящать живую воду – источники, озера, реки, рубили во льду проруби, украшали их.
По народным поверьям, что вода становится священной с 00.00 ночи. А по церковным правилам верующие ориентируются на то, что происходит в храме. Когда на литургии освятили в храме воду – с этой минуты она становится святой.
Хранить освященную воду следует в месте, где находятся иконы. Употреблять её можно без ограничений в дни праздника, тогда как после Крещения нужно пить воду натощак и посте утренней молитвы. Разрешается умывать лицо святой водой, однако в небольшом количестве. Важно, чтобы она не попала в сточные воды. Кроме того, с помощью такой воды можно окроплять жилище, личные вещи, постель и пищу, поливать растения, окроплять домашних животных и совершать помазание. Запрещено смешивать святую воду с алкоголем, а также давать пить её животным.
Нельзя выливать освященную воду в раковину или на землю. Воду разрешается вылить в реку, полить ею домашние цветы. Можно окроплять ею жилище.