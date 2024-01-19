ЧУВСТВА ЕЩЕ ЯРЧЕ! ⟩ Самая известная латвийская женская пара рассказала, как им живется после свадьбы

Дануте и Сендия рассказали, что после свадьбы их чувства стали еще ярче. «До свадьбы я думала, ну что нам еще надо? У нас есть все, что мы хотим. Но после свадьбы и всего, что с нами произошло, мне даже страшновато становится от всего этого наплыва чувств. Все усилилось многократно, и это суперощущение», – говорит Дануте.



А Сендия добавляет, что раньше многие вещи казались бессмысленными: «А после свадьбы мы растворились друг в друге еще больше. Мы еще больше стали одним целым. Что-то произошло в нашей вселенной».