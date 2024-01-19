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ЧУВСТВА ЕЩЕ ЯРЧЕ! ⟩ Самая известная латвийская женская пара рассказала, как им живется после свадьбы

rus.tvnet.lv Apollo.lv
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Фото: sendijago/ Instagram

Женская пара фитнес-тренеров и блогеров Дануте Тамме и Сендия Габриэла Официере, обменявшихся в прошлом году обручальными кольцами, рассказывает, как изменилась их жизнь после этого события.

Дануте и Сендия рассказали, что после свадьбы их чувства стали еще ярче. «До свадьбы я думала, ну что нам еще надо? У нас есть все, что мы хотим. Но после свадьбы и всего,  что с нами произошло, мне даже страшновато становится от всего этого наплыва чувств. Все усилилось многократно, и это суперощущение», – говорит Дануте.

А Сендия добавляет, что раньше многие вещи казались бессмысленными: «А после свадьбы мы растворились друг в друге еще больше. Мы еще больше стали одним целым. Что-то произошло в нашей вселенной».

Женщины говорят, что чувствуют ответственность друг за друга и эти чувства  приносят им полное удовлетворение. Обе убеждены, что официальное оформление отношений пошло им только пользу – они стали еще больше друг друга ценить, принимать, беречь, защищать.

Напомним, Дануте и Сендия минувшей осенью обменялись обручальными кольцами, проведя две свадьбы – неофициальную в Латвии и официальную регистрацию в Дании. Они вместе уже более шести лет и готовятся к следующему шагу – пополнению семьи.

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