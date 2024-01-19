«Среди номинантов – клип года «Ära ärata», автор которого признался в плагиате. Чем EMA объясняет выбор такого видео среди трех номинантов и, таким образом, оставляет в стороне авторов музыкальных клипов, которые изо всех сил пытались создать оригинальный контент?» –спрашивает читатель, имея в виду клип nublu «Ära ärata». Менеджер по связям с общественностью EMA 2024 Сандра Серсант комментирует, что Эстонская ассоциация производителей фонограмм (EFÜ) не известно, что кто-либо подал иск о нарушении авторских прав в отношении видео nublu «Ära ärata».
Для подписчиков
В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Скандальный клип Nublu, ставший хитом прошлого года, номинирован на гала-премию EMA
Летом прошлого года разразился скандал, когда различные издания сообщили, что Александр Токарев, автор клипа на новую песню группы nublu, был обвинен в краже творческой работы.