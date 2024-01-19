В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Скандальный клип Nublu, ставший хитом прошлого года, номинирован на гала-премию EMA

Артем Шапиренко, выступающий под псевдонимом Shapxo, написал в социальных сетях, что эстонский художник украл его работу. Речь идет о клипе на песню «Ära ärata» группы nublu. «Это так грубо – слепо копировать мои работы одну за другой в своем безвкусном клипе и представлять их так, будто это ваше собственное творение. Вы могли бы хотя бы указать людей, у которых вы это украли. Гребаный отстой», – написал Шапксо в своем посте в социальных сетях.