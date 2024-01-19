Пт, 19.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Скандальный клип Nublu, ставший хитом прошлого года, номинирован на гала-премию EMA

Limon.ee Кетлин Крузе
,
Copy
Nublu
Nublu Фото: Raul Mee/Mollusk Meedia

«Среди номинантов – клип года «Ära ärata», автор которого признался в плагиате. Чем EMA объясняет выбор такого видео среди трех номинантов и, таким образом, оставляет в стороне  авторов музыкальных клипов, которые изо всех сил пытались создать оригинальный контент?» –спрашивает читатель, имея в виду клип nublu «Ära ärata». Менеджер по связям с общественностью EMA 2024 Сандра Серсант комментирует, что Эстонская ассоциация производителей фонограмм (EFÜ) не известно, что кто-либо подал иск о нарушении авторских прав в отношении видео nublu «Ära ärata».

Летом прошлого года разразился скандал, когда различные издания сообщили, что Александр Токарев, автор клипа на новую песню группы nublu, был обвинен в краже творческой работы.

Артем Шапиренко, выступающий под псевдонимом Shapxo, написал в социальных сетях, что эстонский художник украл его работу. Речь идет о клипе на песню «Ära ärata» группы nublu. «Это так грубо – слепо копировать мои работы одну за другой в своем безвкусном клипе и представлять их так, будто это ваше собственное творение. Вы могли бы хотя бы указать людей, у которых вы это украли. Гребаный отстой», – написал Шапксо в своем посте в социальных сетях.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх