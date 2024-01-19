На Мадонну подали в суд из-за слишком позднего начала концерта

Как сообщает The Guardian 19 января, двое жителей Нью-Йорка обратились в суд, требуя компенсации от певицы Мадонны за слишком позднее начало концерта.

Истцы Майкл Феллоуз и Джонатан Хэдден заявили, что купили билеты на выступление Мадонны, состоявшееся 13 декабря в рамках тура Celebration. Концерт должен был начаться в 20:30 по местному времени, но 65-летняя певица вышла на сцену только спустя два часа. Ее выступление завершилось к часу пополуночи.

Феллоуз и Хэдден пожаловались, что из-за слишком позднего начала и окончания концерта были вынуждены добираться домой посреди ночи, столкнувшись с «ограниченным движением общественного транспорта, ограничениями на совместные поездки в такси и повышенными тарифами на услуги общественного и частного транспорта». Истцы утверждают, что из-за опоздания Мадонны не смогли «как следует исполнять свои семейные обязанности на следующий день» и к тому же не выспались, так как им нужно было рано вставать и ехать на работу. Феллоуз и Хэдден обвинили Мадонну, ее промоутера и заведение, где проходил концерт, в «недобросовестных, несправедливых и лживых практиках» при продаже билетов, нарушении условий контракта и недобросовестной рекламе.

Более того, истцы предлагают признать потерпевшими посетителей других шоу Мадонны в рамках тура Celebration, которые начались позже заявленного срока.

Это уже не первый подобный иск против Мадонны. В 2019 году поклонник певицы, живущий в штате Флорида, уже подавал на нее в суд из-за слишком позднего выхода на сцену. В 2020 году аналогичный иск подала группа фанатов Мадонны из Нью-Йорка. В обоих случаях истцы спустя некоторое время добровольно отказались от юридических претензий к певице.