Женщина ради шутки вышла замуж за незнакомца из TikTok: думали, что разведутся, но не тут-то было...

Они поженились через две недели.

Об этом пишет The Sun.

26-летняя Даниэль Гросс всегда знала, что хочет выйти замуж «дурным» способом, поэтому, когда она увидела в TikTok хорошего мужчину, который делает предложение руки и сердца в видео, она ухватилась за возможность сказать: «Да».

26-летний Гуннар Майклс опубликовал видео, в котором заявил, что хочет жениться на незнакомке, чтобы доказать, что жизнь не так уж серьезна, и сказал, что заплатит за все это. В комментариях ряд женщин оставили сообщения с согласием, но Майклс обратил внимание на Даниэль.

Они начали общаться и менее чем через неделю он удивил ее, приехав в ее родной город Питтсбург, штат Пенсильвания, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Через две недели в 2021 году пара отправилась в Лас-Вегас, чтобы пожениться в День святого Валентина.

Несмотря на то, что они планировали развестись через неделю после свадьбы, думая, что станут просто друзьями, супруги влюбились друг в друга.

«Мы подумали, что продолжим общаться как друзья, а потом это стало чем-то большим», - сказала девушка, добавив, что их скорая свадьба заставила их осознать, что иногда любовь - это не то, чего вы ожидаете. «Мы с Гуннаром никогда бы не подошли друг к другу в баре», - призналась она. «Это открыло нам глаза на других людей».

Майклс был также удивлен, что его идея свадьбы в TikTok переросла в отношения на всю жизнь, признавшись, что идея жениться на незнакомке пришла к нему во время пандемии в январе в 2021 году.

Хотя в то время он «несерьезно» искал спутницу жизни, добавив, что «это было больше для того, чтобы обрести жизненный опыт», он был шокирован количеством ответивших девушек.

«Мои друзья не могут поверить, что мы все еще вместе», - со смехом рассказала Гросс. «Я бы посоветовала это сделать другим. Если вы беспристрастны, это действительно интересная концепция».