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СМОТРИ ⟩ Pakendikeskus повернул скандал с Лийс Лемсалу в свою пользу, создав новую юмористичную рекламу

Limon.ee
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Pakendikeskus.
Pakendikeskus. Фото: Facebook / Pakendikeskus

«Если позже появится новая информация или изменятся факты, можно наклеить новый листик или вовсе выкинуть», - шутят сотрудники Pakendikeskus, которые превратили скандал вокруг Лийс Лемсалу в рекламу, пишет Elu24.

«Не вся информация остается в памяти. На этот случай неплохо иметь под рукой блокнот веселых цветов. Если позже появится новая информация или изменятся факты, можно наклеить новый листик или вовсе выкинуть», - пишет Pakendikeskus в своей новой рекламе, ссылаясь на скандал со сплетнями о Лийс Лемсалу.

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