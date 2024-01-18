СМОТРИ ⟩ Pakendikeskus повернул скандал с Лийс Лемсалу в свою пользу, создав новую юмористичную рекламу

«Не вся информация остается в памяти. На этот случай неплохо иметь под рукой блокнот веселых цветов. Если позже появится новая информация или изменятся факты, можно наклеить новый листик или вовсе выкинуть», - пишет Pakendikeskus в своей новой рекламе, ссылаясь на скандал со сплетнями о Лийс Лемсалу.