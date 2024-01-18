ГАЛЕРЕЯ ⟩ В самом центре Таллинна дети построили огромную снежную крепость по собственному проекту

Вчера, 17 января, на площади Вабадузе начали возводить снежный городок. Дети совместно со взрослыми приступили к строительству в 12 часов дня. Перед началом работы дети сами создали модель будущего городка.
На постройку понадобилось два дня - 17 и 18 января, строили городок с 12.00 до 17.00. Присоединиться и помочь детям могли все желающие, для этого нужно было предварительно зарегистрироваться. Строителей угощали горячими напитками и снеками.
Планируется, что городок простоит до 25 января и будет открыт для всех жителей и гостей Таллинна.
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