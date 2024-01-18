Канье Уэст заменил зубы на титановые протезы

Как оказалось, предприниматель установил на зубы особый протез из титана.

Скриншот из Instagram. Фото: Instagram/kanyewest

Об этом он сам рассказал в своих социальных сетях, продемонстрировав свою улыбку.

Скриншот из Instagram. Фото: Instagram/kanyewest

Кроме того, Уэст сравнил себя с персонажем Челюсти из фильмов «Шпион, который меня любил» и «Лунный гонщик» из франшизы про Джеймса Бонда.

Скриншот из Instagram. Фото: Instagram/kanyewest

Это уже не первый подобный эксперимент артиста. В 2010 году он уже заменял нижних ряд зубов бриллиантовыми и золотыми имплантами.

В 2020 год Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США от Birthday Party. 19 июля 2020 года провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.

Уэст считает, что государство не должно запрещать аборты и предложил выплачивать семьям, где родился ребенок, по 1 000 000 долларов.