Стало известно, что в прошлом вице-мэр Тарту увлекался весьма «пикантными» вещами

Леммит Каплински, ставший вице-мэром Тарту в 2021 году, за несколько лет до этого искал единомышленников на сайте фетишистов. Последний раз он был активен на сайте, вероятно, в 2018 году.
Профили, созданные для сайтов в Интернете, как правило, не исчезают, даже если они не использовались, скажем, последние шесть лет. Именно так профиль вице- мэра Тарту Леммита Каплински попал в газету Õhtuleht с сайта, посвященного фетишизму, которым он последний раз пользовался в 2018 году, когда ему было 35 лет.