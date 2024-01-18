Стало известно, что в прошлом вице-мэр Тарту увлекался весьма «пикантными» вещами

Профили, созданные для сайтов в Интернете, как правило, не исчезают, даже если они не использовались, скажем, последние шесть лет. Именно так профиль вице- мэра Тарту Леммита Каплински попал в газету Õhtuleht с сайта, посвященного фетишизму, которым он последний раз пользовался в 2018 году, когда ему было 35 лет.