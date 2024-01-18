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Стало известно, что в прошлом вице-мэр Тарту увлекался весьма «пикантными» вещами

Геттер Трумси Крислин Метсанурм
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Фото: Sille Annuk/Kuvatõmmis FetLife veebilehelt/Elu24 kollaaž

Леммит Каплински, ставший вице-мэром Тарту в 2021 году, за несколько лет до этого искал единомышленников на сайте фетишистов. Последний раз он был активен на сайте, вероятно, в 2018 году.

Профили, созданные для сайтов в Интернете, как правило, не исчезают, даже если они не использовались, скажем, последние шесть лет. Именно так профиль вице- мэра Тарту Леммита Каплински попал в газету Õhtuleht с сайта, посвященного фетишизму, которым он последний раз пользовался в 2018 году, когда ему было 35 лет.

«Главное, что вам нужно знать обо мне, - это то, что слово «зависть» меня смущает, но я всегда был движим ею», - описывает себя Каплински в профиле, созданном для сайта FetLife. «Fet» в названии сайта означает английское слово «fetish».

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