КТО ЖЕ ПРАВ? ⟩ Эстонская светская львица представила тейпы против морщин. Королева уколов красоты в гневе: это ложь и мошенничество

Журналистка Ану Саагим, появившаяся во вчерашнем выпуске Ringvaade, заставила эстонскую королеву уколов красоты Марью Карин покраснеть, рекламируя кинезиотейп. В то время как Ану считает это действенным косметическим средством, Карин считает ее лгуньей. «Это так абсурдно, что человек, который всю жизнь заполняет свое лицо инъекциями красоты, говорит, что она клеит тейпы и они помогают», - взорвалась Карин.
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Во вчерашнем выпуске программы Ringvaade был показан фрагмент с Ану Саагим, которая представила кинезиотейп для тела в прямом эфире. В беседе с ведущим Марко Рейкопом Ану заявила, что «тейпирование» помогло ей уменьшить морщины.