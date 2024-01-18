КТО ЖЕ ПРАВ? ⟩ Эстонская светская львица представила тейпы против морщин. Королева уколов красоты в гневе: это ложь и мошенничество

Журналистка Ану Саагим, появившаяся во вчерашнем выпуске Ringvaade, заставила эстонскую королеву уколов красоты Марью Карин покраснеть, рекламируя кинезиотейп. В то время как Ану считает это действенным косметическим средством, Карин считает ее лгуньей. «Это так абсурдно, что человек, который всю жизнь заполняет свое лицо инъекциями красоты, говорит, что она клеит тейпы и они помогают», - взорвалась Карин.