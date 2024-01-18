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КТО ЖЕ ПРАВ? ⟩ Эстонская светская львица представила тейпы против морщин. Королева уколов красоты в гневе: это ложь и мошенничество

Стен Таливеэ
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Фото: Galina Deinega/Konstantin Sednev/Kuvatõmmis «Ringvaatest»/Elu24 Kollaaž

Журналистка Ану Саагим, появившаяся во вчерашнем выпуске Ringvaade, заставила эстонскую королеву уколов красоты Марью Карин покраснеть, рекламируя кинезиотейп. В то время как Ану считает это действенным косметическим средством, Карин считает ее лгуньей. «Это так абсурдно, что человек, который всю жизнь заполняет свое лицо инъекциями красоты, говорит, что она клеит тейпы и они помогают», - взорвалась Карин.

Во вчерашнем выпуске программы Ringvaade был показан фрагмент с Ану Саагим, которая представила кинезиотейп для тела в прямом эфире. В беседе с ведущим Марко Рейкопом Ану заявила, что «тейпирование» помогло ей уменьшить морщины.

По словам Саагим, половина ее морщин, которые она ласково называет «куриными волосками», исчезла благодаря пластической хирургии лица и тейпированию. Изменения в лице Ану якобы впервые заметила ее визажист.

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