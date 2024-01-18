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РЕПОРТАЖ ⟩ Смотровая площадка на полуострове Пакри исчезла навсегда

Анналийза Кёсс
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С полудня вторника в излюбленном месте туристов на полуострове Пакри зияет огромный пробел, посмотреть на который пришли десятки людей. «Это был лишь вопрос времени, когда именно этот кусок отвалится», - говорит Алвар Соэсоо, профессор кафедры геологии Таллиннского технологического университета.

Прибыв на полуостров Пакри солнечным морозным утром в среду, вы увидите, что он прекрасен, как обычно, за исключением отсутствия одного ключевого элемента - смотровой площадки, с которой тысячи и тысячи людей десятилетиями наслаждались морскими видами и прекрасными закатами.

Несмотря на то, что в целях безопасности доступ к платформе уже многие годы был ограничен массивной цепью, а по периметру автостоянки были возведены высокие барьеры, многие посетители, в том числе и я, переступают через ограждения, чтобы взглянуть на то место, где огромная упавшая скала теперь лежит в пенящихся волнах.

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