РЕПОРТАЖ ⟩ Смотровая площадка на полуострове Пакри исчезла навсегда

С полудня вторника в излюбленном месте туристов на полуострове Пакри зияет огромный пробел, посмотреть на который пришли десятки людей. «Это был лишь вопрос времени, когда именно этот кусок отвалится», - говорит Алвар Соэсоо, профессор кафедры геологии Таллиннского технологического университета.
Прибыв на полуостров Пакри солнечным морозным утром в среду, вы увидите, что он прекрасен, как обычно, за исключением отсутствия одного ключевого элемента - смотровой площадки, с которой тысячи и тысячи людей десятилетиями наслаждались морскими видами и прекрасными закатами.