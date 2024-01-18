РЕПОРТАЖ ⟩ Смотровая площадка на полуострове Пакри исчезла навсегда

Прибыв на полуостров Пакри солнечным морозным утром в среду, вы увидите, что он прекрасен, как обычно, за исключением отсутствия одного ключевого элемента - смотровой площадки, с которой тысячи и тысячи людей десятилетиями наслаждались морскими видами и прекрасными закатами.

Несмотря на то, что в целях безопасности доступ к платформе уже многие годы был ограничен массивной цепью, а по периметру автостоянки были возведены высокие барьеры, многие посетители, в том числе и я, переступают через ограждения, чтобы взглянуть на то место, где огромная упавшая скала теперь лежит в пенящихся волнах.