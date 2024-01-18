СТРОГО 18+ ⟩ Звезда стендапа Ирина Приходько выступит в Таллинне

Ирина Приходько – стендап-комик из Беларуси, отличается неженским подходом к юмору. Ее новый концерт «Вавилонская башня» повествует о волнующих нас социальных явлениях, а также тема интимных взаимоотношений мужчины и женщины не останется незамеченной. Мероприятие подходит для зрителей любого пола и комплекции.

Все шутки и монологи Ирина пишет сама, черпая идеи для них из обычной жизни. Наверное, именно поэтому ее шутки всегда приходятся по вкусу зрителям – каждый узнает в них себя.

На предстоящем стендап-концерте Приходько обсудит со зрителями все, что беспокоит ее: отношения с противоположным полом, истинно «женские» проблемы и ситуацию в мире. Гостей ждут самые смешные шутки и монологи!

Мероприятие пройдет 23 февраля в 20:00 (вход с 19:00) в таллиннском баре Uus Laine. Информацию о билетах ищите ЗДЕСЬ!