Райан Гослинг объяснил, почему запрещает дочерям смотреть «Барби»

Кстати, неудивительно, что сыграл он настолько хорошо, ведь готовится Гослингу помогали его дочери от Евы Мендес - девятилетняя Эсмеральда и семилетняя Амада. Вот только фильм девочки, к сожалению, до сих пор не увидели.

Как сам Райан признался, он не позволил им посмотреть «Барби», поскольку не уверен, что это хорошая идея - смотреть на отца как на Кена. «Я не знаю, стоит ли смотреть на своего отца в роли Кена и в каком возрасте это должно произойти. Это может обернуться настоящим сумасшествием», - цитирует актера Daily Mail.

К слову, в чем-то он наверняка прав. К примеру, дети его тезки и коллеги Райана Рейнольдса, исполнившего роль Дедпула и Зеленого фонаря, уверены, что их папа - супергерой, и каждый раз, уходя на работу, он идет спасать мир, о чем Рейнольдс не раз упоминал в интервью. Вряд ли звезде «Дневника памяти» захочется, чтобы дочки считали его настоящим Кеном. Впрочем, девочки, кажется, уже не в том возрасте, чтобы этому верить.

Несмотря на то что финальный результат Эсмеральда и Амада так и не увидели, им довелось побывать на съемочной площадке и посетить Барбилэнд. Более того, именно их любовь к куклам стала решающей для Гослинга при принятии решения, соглашаться ли ему на роль Кена.