Райан Гослинг объяснил, почему запрещает дочерям смотреть «Барби»

После выхода фильма «Барби» в прошлом году Райан Гослинг стал настоящей звездой. Не то чтобы он до этого ею не был, просто его исполнение песни I'm Just Ken и, собственно, роль Кена настолько впечатлили зрителей, что актера вознесли на пьедестал снова.
Кстати, неудивительно, что сыграл он настолько хорошо, ведь готовится Гослингу помогали его дочери от Евы Мендес - девятилетняя Эсмеральда и семилетняя Амада. Вот только фильм девочки, к сожалению, до сих пор не увидели.
Как сам Райан признался, он не позволил им посмотреть «Барби», поскольку не уверен, что это хорошая идея - смотреть на отца как на Кена. «Я не знаю, стоит ли смотреть на своего отца в роли Кена и в каком возрасте это должно произойти. Это может обернуться настоящим сумасшествием», - цитирует актера Daily Mail.
К слову, в чем-то он наверняка прав. К примеру, дети его тезки и коллеги Райана Рейнольдса, исполнившего роль Дедпула и Зеленого фонаря, уверены, что их папа - супергерой, и каждый раз, уходя на работу, он идет спасать мир, о чем Рейнольдс не раз упоминал в интервью. Вряд ли звезде «Дневника памяти» захочется, чтобы дочки считали его настоящим Кеном. Впрочем, девочки, кажется, уже не в том возрасте, чтобы этому верить.
Несмотря на то что финальный результат Эсмеральда и Амада так и не увидели, им довелось побывать на съемочной площадке и посетить Барбилэнд. Более того, именно их любовь к куклам стала решающей для Гослинга при принятии решения, соглашаться ли ему на роль Кена.