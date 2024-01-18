ФОТО ⟩ Говорят, что это самая красивая женщина-заключенная в мире

27-летней Веронике Коваль из Вирджинии в мае прошлого года было предъявлено обвинение в превышении скорости: она проехала 160 км/ч в зоне со скоростью 90 км/ч. Женщина признала себя виновной в совершении правонарушения, а затем провела ночь под стражей. Ее также оштрафовали на 750 долларов (около 690 евро), а действие ее водительских прав было приостановленно на 30 дней.

Его фотография попала в Instagram @mugshawtys. Фотография моментально получила массу откликов.

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«Я очень посредственный человек», – сказала Вероника в интервью NY Post. Тем не менее, она была более чем рада раскрыть свои секреты красоты, заявив, что она большая поклонница ботокса и филлеров.

Красавица также рассказала, что получила урок из этой ситуации. «Я определенно совершил ошибку. Я этого не потерплю и никогда больше не буду спешить на дорогах.» Что касается ночи в тюрьме, он сказал, что согласна с решением судьи. «Я очень уважаю власть и не собирался с ней спорить», – сказал он в заключение.