Как сообщают росСМИ, его задержали в центре Москвы с пакетиком мефедрона. Отмечается, что задержанный артист начал оправдываться, что пакетик нашел на улице случайно и подумал, что это яд для собак.

Полиция обратила внимание на него для проверки документов во время езды. Все это время Руденко вел себя подозрительно и сильно нервничал. Тогда сотрудники полиции и нашли порошок, который актер прятал в трусах.

Есть информация, что пакет с порошком был приклеен скотчем к телу Руденко в районе паха.

Позже экспертиза показала, что это 0,57 граммов порошкового наркотика. Проводится проверка.

Кроме участия в сериалах «Триггер» и «Каменская» Руденко снялся в «Простых истинах», «Воровке», «Бедной Насте» и множестве других сериалов.

Известно, что он неоднократно поддерживал преступный режим Кремля, в том числе и в февраля 2022 года, когда Россия развязала полномасштабную войну в Украине.