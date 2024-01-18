ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне появился свой «Эрмитаж», но только какой-то развратный

Танцовщицы в развратных трико, гимнастки, полутемный зал и мерцающие сине-красные огни, а также перья, стразы и огненное шоу. Мы задались вопросом, почему же вечеринка названа в честь известного художественного музея? Оказалось, все просто: вечеринка в таллиннском ночном клубе для ее организаторов видится как самое настоящее искусство, умело вплетенное в узор ночной жизни.

«Это самая необычная смесь лучших мировых традиций современного искусства под букет ярких и любимых хитов из ночной жизни, – объясняют организаторы вечеринки. – Представьте только: скульптура Микеланджело и главные резиденты столичных клубов устраивают настоящий перформанс на одной сцене».

Звучит смело, но лучше самим взглянуть на это искусство в ночной жизни столицы! Смотрите галерею и делитесь мнением, как вам такой формат вечеринки?