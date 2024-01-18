Представитель таможни в Мюнхене подтвердил Deutsche Welle, что речь идет о ввозе товаров, которые подлежат декларированию. По данным СМИ, Шварценеггер вез с собой часы стоимостью 20 тысяч евро.

Для того чтобы голливудскому актеру удалось выполнить все формальности, ему пришлось провести в аэропорту более двух с половиной часов, хотя формально задержанием это назвать нельзя, подчеркнули на таможне. «Он покинул здание около 19:30», - сказал DW Томас Майстер, отказавшись вдаваться в подробности правонарушения.

Как сообщает агентство DPA, Арнольд Шварценеггер не задекларировал дорогие часы, когда прибыл в баварскую столицу рейсом из Лос-Анджелеса, хотя собирался оставить их в Евросоюзе. В таком случае попытка ввезти их беспошлинно является правонарушением. «Если товары остаются в ЕС, необходимо платить налоги и пошлины. Это касается всех», - сказал представитель таможни.