Обычно такое случается с ним только в кино. Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер был задержан для досмотра в аэропорту Мюнхена в среду, 17 января, подтвердил представитель таможни Томас Майстер. По его словам, это была стандартная проверка. Выяснилось, что Шварценеггер нарушил таможенные правила, пишет RUS TVNET.
Представитель таможни в Мюнхене подтвердил Deutsche Welle, что речь идет о ввозе товаров, которые подлежат декларированию. По данным СМИ, Шварценеггер вез с собой часы стоимостью 20 тысяч евро.
Для того чтобы голливудскому актеру удалось выполнить все формальности, ему пришлось провести в аэропорту более двух с половиной часов, хотя формально задержанием это назвать нельзя, подчеркнули на таможне. «Он покинул здание около 19:30», - сказал DW Томас Майстер, отказавшись вдаваться в подробности правонарушения.
Как сообщает агентство DPA, Арнольд Шварценеггер не задекларировал дорогие часы, когда прибыл в баварскую столицу рейсом из Лос-Анджелеса, хотя собирался оставить их в Евросоюзе. В таком случае попытка ввезти их беспошлинно является правонарушением. «Если товары остаются в ЕС, необходимо платить налоги и пошлины. Это касается всех», - сказал представитель таможни.
Газета Bild опубликовала фотографию Шварценеггера на таможне. На фото он в очках, черной куртке с американским флагом на рукаве и флагом Калифорнии на груди. В руках у него большая серая коробка с прикрепленными к ней часами с рукописной запиской: «Для Австрии. Арнольд возьмет с собой». По данным издания, швейцарский производитель элитных часов Audemars Piguet изготовил их в одном экземпляре специально для «железного Арни». Официальная цена этого специального экземпляра неизвестна, но упоминается, то Шварценеггер назвал сумму в 20 тысяч евро. Цены на отдельные часы этой компании достигают сотен тысяч евро.
Шварценеггер привез часы в Европу для продажи на благотворительном аукционе в Кицбюэле, Австрия. Это горнолыжный курорт, известный на всю Европу. Актер родился и вырос в этой альпийской республике и до сих пор часто посещает Австрию. Средства, полученные на аукционе, предназначались для защиты климата, чему Шварценеггер уделяет особое внимание.
Похожий благотворительный аукцион прошел в Кицбюэле и в прошлом году. Актер привез с собой ряд уникальных личных вещей, в том числе копию кожаной куртки, которую он носил в фильме «Терминатор 2: Судный день», лыжи американской олимпийской чемпионки Линдси Вонн с автографом и рисунок своего друга Сильвестра Сталлоне. В прошлом году выручка аукциона превысила 1,2 миллиона евро.
Сумма возможного штрафа, грозящего актеру и бывшему губернатору Калифорнии неизвестна. При этом Томас Майстер рассказал DW, что Шварценеггер после случившегося «был не в восторге».