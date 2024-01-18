ТЯЖЕЛАЯ ОПЕРАЦИЯ ⟩ Принц Уильям сложил королевские обязанности, чтобы ухаживать за Кейт

Сейчас Кейт находится в лондонской больнице, ей предстоит пребывать там еще две недели. Известно, что супруга Уильяма взяла три месяца на восстановление после операции.

«Исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи», – сообщили с ее пресс-службе.

Супруг принцессы Уильям отказался от королевских обязательств на три месяца, чтобы быть рядом с детьми, пока Мидлтон поправляет здоровье. Какое-то время он не будет появляться на публике, чтобы посвятить время заботе о жене.

За последнее время самочувствие ухудшилось сразу у двух членов королевской семьи Британии – Карла III и Кейт Мидлтон. Последняя оказалась на хирургическом столе – принцессе провели операцию на брюшной полости, сообщает The Voice.