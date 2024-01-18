САМОЛЕТ ЭКСТРЕННО ПОСАДИЛИ В ЯПОНИИ ⟩ Что случилось со стюардессой на борту?

Как сообщает CNN, инцидент произошел поздним вечером 16 января. Самолет авиакомпании All Nippon Airways (ANA) вылетел из токийского аэропорта Ханеда в 21:47 по местному времени и вернулся обратно всего через час.

В авиакомпании пояснили, что причиной, по которой воздушное судно экстренно развернули в воздухе, стал дебош на борту. Один из пассажиров, гражданин США, во время полета укусил стюардессу. Представитель ANA сообщил, что после приземления самолета в Токио буйного американца задержала полиция.

Пострадавшая стюардесса получила легкие телесные повреждения. В полиции Токио отказались раскрывать другие подробности этого инцидента.

CNN отмечает, что это не первый случай, когда авиадебоширы пускают в ход зубы. В 2022 году двух пассажиров американских авиалиний American Airlines и Delta Air Lines оштрафовали за то, что они искусали других находившихся в самолетах людей. Один из них получил штраф почти в 82 тыс. долларов, второй – в 77,2 тыс. долларов.