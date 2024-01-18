СУД ЗАПРЕТИЛ ОТМЕНЯТЬ РАЗВОД ⟩ Певица Шер намерена взять под опеку сына

77-летняя американская поп-звезда Шер уже некоторое время борется за то, чтобы взять под опеку 47-летнего сына Элайджи Блю Оллмана, лечившегося от наркозависимости. Стало известно, что из-за этого обстоятельства суд отклонил его просьбу об отмене развода с Мариангелой Кинг, пишет Daily Mail.

Ранее в январе бывшие супруги объединили усилия, чтобы попросить судью отклонить их иск о разводе, но он не пошел им навстречу. Этот шаг позволил бы бывшей жене принимать решения, связанные с лечением Оллмана от наркозависимости. Женщина всячески пытается помешать Шер взять его под опеку. Элайджа утверждает, что последние три месяца не принимал запрещенные препараты.

Напомним, сын певицы от ее второго мужа, покойного музыканта Грегга Оллмана, подал на развод с женой в 2021 году. А в октябре Кинг обратилась в суд с просьбой заставить экс-супруга продолжать выплачивать ей алименты и покрывать ее судебные издержки после того, как он не общался с ней с апреля 2023 года. Тогда она также попросила его выплатить ей 40 000 долларов в качестве ранее заказанной поддержки, которую, по ее словам, он никогда ей не предоставлял.

В свою очередь Шер хочет, чтобы деньги, которые Оллман получает ежемесячно из трастового фонда, поступали на счет, который она контролирует. Но Кинг обвинила ее в похищении мужа и принуждении его посещать некачественный реабилитационный центр. Артистка же заявила, что бывшая жена играет «разрушительную роль» в жизни ее сына, и обвинила Кинг в том, что она мешает его лечению.