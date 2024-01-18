Виолончелистка Сильвия Ильвес снова влюблена: вера, надежда и любовь очень важны, особенно после стольких отношений

Сильвия Ильвес не скрывает, что у нее новый партнер. Им стал фотограф и видеограф Кристо Пум. Однако виолончелистка подтверждает, что это точно не любовная связь, и просит не представлять себя как безумно влюбленную женщину. «Кристо - необходимый человек в моей жизни на данный момент, и я не знаю, к чему это приведет. Жизнь полна сюрпризов», - говорит Ильвес.