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Виолончелистка Сильвия Ильвес снова влюблена: вера, надежда и любовь очень важны, особенно после стольких отношений

Стен Таливеэ
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Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Erakogu

Сильвия Ильвес не скрывает, что у нее новый партнер. Им стал фотограф и видеограф Кристо Пум. Однако виолончелистка подтверждает, что это точно не любовная связь, и просит не представлять себя как безумно влюбленную женщину. «Кристо - необходимый человек в моей жизни на данный момент, и я не знаю, к чему это приведет. Жизнь полна сюрпризов», - говорит Ильвес.

Виолончелистка Сильвия Ильвес откровенно признается, что нашла человека, который стал для нее огромной поддержкой в стремительно меняющейся жизни. Им оказался фотограф и видеограф Кристо Пухм.

«Кристо - очень нужный человек в моей жизни на данный момент, и я не знаю, к чему это приведет. Жизнь полна сюрпризов», - остается загадочной Ильвес.

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