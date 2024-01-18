Стало известно о госпитализации короля Великобритании Карла III

Букингемский дворец официально сообщил о госпитализации короля Великобритании. Отмечается, что 75-летнему монарху сделают «коррекционную процедуру», его состояние удовлетворительное. Публичные выступления короля будут отложены.

Король Великобритании Карл III приступил к лечению увеличенной простаты. На короткий срок он не будет принимать участия в публичных мероприятиях.

«Король, как и тысячи мужчин ежегодно, обратился за лечением увеличения предстательной железы. У Его Величества нет осложнений, на следующей неделе он посетит больницу для проведения корректирующей процедуры», – заявили в Букингемском дворце.

Как уточняет The Guardian, у Карла III был запланирован ряд встреч в Шотландии, но их пришлось отложить по совету лечащего врача.