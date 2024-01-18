«Я счастлива, что теперь могу рассказать свою историю», - говорит певица Лийс Лемсалу в отрывке из передачи Pealtnägija. Несколько других знаменитостей также впервые раскрыли свои секреты именно в этой программе, пишет Elu24.
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ОТ АВАНДИ ДО СИЛЬДАРУ ⟩ Эстонские звезды и ранее откровенничали и раскрывали свои секреты в интервью Pealtnägija
Многие другие звезды также доверили свои истории передаче Pealtnägija. В феврале 2023 года актер Мярт Аванди признался, что принимал кокаин в течение десяти лет. «Остерегайтесь этого. Этот путь сложный, труднее, чем вы думаете. Не пробуйте. Оно того не стоит», - таково было откровенное послание актера.