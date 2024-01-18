ОТ АВАНДИ ДО СИЛЬДАРУ ⟩ Эстонские звезды и ранее откровенничали и раскрывали свои секреты в интервью Pealtnägija

Многие другие звезды также доверили свои истории передаче Pealtnägija. В феврале 2023 года актер Мярт Аванди признался, что принимал кокаин в течение десяти лет. «Остерегайтесь этого. Этот путь сложный, труднее, чем вы думаете. Не пробуйте. Оно того не стоит», - таково было откровенное послание актера.

«Мы говорим о моей кокаиновой зависимости, которая длится уже десять лет наряду с другими зависимостями», - сказал он. Аванди, который в прошлом также рассказывал о пристрастии к алкоголю, с триумфом преодолевает зависимость. «Из всех этих зависимостей самой сложной и тяжелой, несомненно, является кокаиновая, с которой я боролся почти десять лет. Бывали взлеты и падения. Были и плохие времена, и хорошие. Сейчас прекрасное время, и именно поэтому я осмеливаюсь об этом впервые говорить», - сказал он.