ФОТО ⟩ «Зачем ты рекламируешь эту ерунду?» Эстонская блогер поделилась результатами похудения, чем разозлила подписчиков

Фитнес-красавица Эрна Хуско попала под шквал критики. Фотографии блогера, сделанные до и после жиросжигающего курса, якобы были отредактированы. Многие подписчики Хуско считают это крайне неэтичным. «Я не вижу никаких изменений между этими фотографиями», - пишет одна из подписчиц под постом.