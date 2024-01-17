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ФОТО ⟩ «Зачем ты рекламируешь эту ерунду?» Эстонская блогер поделилась результатами похудения, чем разозлила подписчиков

Стен Таливеэ
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Эрна Хуско.
Эрна Хуско. Фото: Erna Husko erakogu

Фитнес-красавица Эрна Хуско попала под шквал критики. Фотографии блогера, сделанные до и после жиросжигающего курса, якобы были отредактированы. Многие подписчики Хуско считают это крайне неэтичным. «Я не вижу никаких изменений между этими фотографиями», - пишет одна из подписчиц под постом.

Недавний пост блогера и фитнес-красотки Эрны Хуско в социальных сетях довел некоторых подписчиков до белого каления. Эрна поделилась двумя фотографиями, утверждая, что одна из них была сделана до начала жиросжигающего курса, а вторая - месяц спустя, после успешного завершения программы.

Вилма Карьялайнен, одна из участниц финского реалити-шоу Temptation Island Suomi, прокомментировала публикацию Хуско так: «У меня просто нет слов». На что Эрна коротко отвечает, что тоже потеряла дар речи от полученных результатов.

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