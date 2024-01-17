Начал вести себя странно: мальчик оказался в больнице, поев не тех конфет

В США женщина по ошибке приобрела конфеты, в состав которых входило наркотическое вещество, для своего 6-летнего сына. Об этом пишет WSOC-TV.

Кэтрин Баттерейт рассказала, что отвезла мальчика в больницу после того, как он проглотил эти сладости.

Инцидент произошел в городе Форт-Милл, штат Южная Каролина. По словам женщины, ее сын передал ей пакет леденцов и попросил купить их, когда они стояли на кассе в магазине Common Market. Не глядя, она передала сладости кассиру и произвела оплату.

«Я была в ужасе. Я думала, что убила своего ребенка. Он указывал на что-то на прилавке, а я пыталась сделать заказ и заплатить. Я просто спрашиваю: »Что? А он такой: Смотри«. Он показал мне Skittles. Он протянул его мне. Я передала его кассиру», - рассказала американка.

Баттерейт призналась, что ее сын начал странно себя чувствовать и вести. Он схватился за голову и сказал: «У меня кружится голова».

«У меня в мозгу что-то зашевелилось. Что-то не так подумала я», - говорит мама ребенка.

Супруг женщины тоже заподозрил что-то неладное. Мужчина посмотрел на этикетку леденцов и обнаружил, что в конфетах содержится так называемая Delta-9 - вещество, которое считается наркотиком.

«Это как травка», - сказал он жене.

Представитель Common Market сказал, что его команда магазина улучшила вывески для этих продуктов в качестве дополнительной меры предосторожности. По словам Баттерейт, ее сын вернулся домой после шести часов, проведенных в реанимации.