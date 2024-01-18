«СЖЕЧЬ!» ⟩ Эстонский стилист назвала 15 вещей, которые нужно срочно выкинуть из гардероба

С начала пандемии Карина Тищишина углубилась в тему моды и стиля, а теперь, почти четыре года спустя, она организует целые шопинг-туры в Милан. Эстонский стилист поделилась главными трендами на 2024 год, а также рассказала, какие вещи давно пора выбросить из своего гардероба.