«СЖЕЧЬ!» ⟩ Эстонский стилист назвала 15 вещей, которые нужно срочно выкинуть из гардероба

С начала пандемии Карина Тищишина углубилась в тему моды и стиля, а теперь, почти четыре года спустя, она организует целые шопинг-туры в Милан. Эстонский стилист поделилась главными трендами на 2024 год, а также рассказала, какие вещи давно пора выбросить из своего гардероба.
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Как рассказала стилист и фэшн-инфлюенсер Карина Тищишина, модные тенденции задают дома люксовых брендов, а точнее даже аналитики (трендхантеры), которые предсказывают тренды, не только изучая мировые события в разных сферах, но и наблюдая за простыми людьми на улицах разных городов. Специалистами, прогнозирующими веяния моды, считывается индивидуальность, которая и является самым главным трендом в 2024 году.