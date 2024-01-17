ФОТО, ВИДЕО ⟩ На премии «Эмми» заметили Зеленого гоблина

Премия «Эмми», которая отгремела на выходных в Лос-Анджелесе, снова на слуху из-за необычной гостьи. Ее пользователи сети заметили не сразу, а спустя пару дней и рассматривая фото и видео с красной дорожки и зала, где проходила церемония. Речь идет о гостье в образе Зеленого гоблина, пишет Daily Mail.

Позже выяснилось, что это – не кто иной, как героиня 15 сезона шоу Drag Race Ру Пола по имени Принцесса Поппи. Трансвестит был выкрашен полностью в зеленый цвет, а лицевые протезы придали ему сходство с ведьмой. Особенно впечатляли большой подбородок, длинный кривой нос и большие уши.

Чтобы добавить немного элегантности этому эпатажному ансамблю, принцесса Поппи надела зеленое блестящее платье без бретелек и зелено-жемчужное ожерелье и серьги. В руках она держала квадратную сумочку, покрытую головами кукол в стиле панк и выпученными глазами, а на руках у нее красовались очень длинные ногти.