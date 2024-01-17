ФОТО, ВИДЕО ⟩ На премии «Эмми» заметили Зеленого гоблина

Принцесса Поппи решила эпатировать публику, разбавив кутюрные и элегантные наряды гостей чем-то совершенно сумасшедшим. Ее попытки увенчались успехом, поскольку гостья в образе гоблина приковывала к себе взгляды присутствующих, пишет Focus.
Премия «Эмми», которая отгремела на выходных в Лос-Анджелесе, снова на слуху из-за необычной гостьи. Ее пользователи сети заметили не сразу, а спустя пару дней и рассматривая фото и видео с красной дорожки и зала, где проходила церемония. Речь идет о гостье в образе Зеленого гоблина, пишет Daily Mail.
Позже выяснилось, что это – не кто иной, как героиня 15 сезона шоу Drag Race Ру Пола по имени Принцесса Поппи. Трансвестит был выкрашен полностью в зеленый цвет, а лицевые протезы придали ему сходство с ведьмой. Особенно впечатляли большой подбородок, длинный кривой нос и большие уши.
Чтобы добавить немного элегантности этому эпатажному ансамблю, принцесса Поппи надела зеленое блестящее платье без бретелек и зелено-жемчужное ожерелье и серьги. В руках она держала квадратную сумочку, покрытую головами кукол в стиле панк и выпученными глазами, а на руках у нее красовались очень длинные ногти.
«Я хотела сделать полную противоположность тому, что от вас ожидают, когда вы идете на подобное мероприятие. Я хотела перевернуть все с ног на голову. В основном я хотела быть троллем-ведьмой. Я хотела быть настолько шокирующей, что вам просто нужно повернуться и посмотреть на меня – самым худшим из возможных способов», – объяснила выбор своего ансамбля участница дрэг-шоу.
На красной дорожке к ней присоединились коллеги по съемкам Саша Колби, Марсия Марсия Марсия, Люкс Нуар Лондон, Джакс, Салина ЭсТиттис, Аура Майари, Шугар и Спайс, Малайзия Бэбидолл Фокс, Робин Фиерс и Ирен Дюбуа.
Создатель Drag Race Ру Пол получил «Эмми» за лучшую конкурсную программу. Он также стал лучшим ведущим реалити-шоу или конкурсной программы на церемонии вручения премии «Эмми» в области творческих искусств. Таким образом с 2018 года шоу отмечено уже шестью аналогичными наградами, а Ру Пол 11 раз получал «Эмми».
«Королевские гонки Ру Пола» (англ. RuPaul’s Drag Race) – американское конкурсное реалити-шоу, созданное продакшн-компанией «World of Wonder» для Logo TV и, начиная с девятого сезона, для VH1. Шоу рассказывает о Ру Поле, находящемся в поисках «следующей дрэг-квин суперзвезды Америки». Ру Пол исполняет роль ведущего, наставника и главного судьи в этом шоу, где конкурсантам каждую неделю дают различные задания. В шоу работает судебная коллегия, в состав которой входит Ру Пол, Мишель Визаж, Росс Мэтьюс, Карсон Крессли и множество других приглашенных судей, которые оценивают прогресс конкурсантов на протяжении всего соревнования. Название шоу является игрой слов дрэг-квин и Дрэг-рейсинг.