Самую старую собаку в мире лишили титула из-за расследования Книги рекордов Гиннесса

«Мы решили временно приостановить присвоение титулов «старейшая из ныне живущих собак» и «старейшая из когда-либо существовавших собак» – до тех пор, пока не опубликуем итоги расследования», – сообщили в Книге рекордов Гиннесса. Сомнения в подлинности рекорда возникли из-за фотографий, якобы сделанных в молодости Боби. На снимках у собаки белые лапы, в то время как в более зрелом возрасте лапы почему-то стали коричневыми.

Боби был зарегистрирован в базе данных домашних животных Португалии в 2022 году, за полтора года до своей смерти. Дату рождения подтвердили государственная база данных домашних животных и Национальный союз ветеринаров. Хозяин Боби утверждал, что собака родилась в 1992 году, но сотрудник базы данных заявил, что у организации «нет данных, которые могли бы подтвердить или опровергнуть это утверждение».

По всей видимости, причиной рекорда стала небрежная проверка фактов. С другой стороны, система регистрации собак, рожденных до 2008 года, стала обязательной в Португалии только в октябре 2020 года. Возможно, Боби действительно родился в 1992 году, но у его владельца отсутствовали документы, подтверждающие этот факт, сообщает Sky.

После расследования Книги рекордов титул старейшей из ныне живущих собак может вернуться к Спайку, чихуахуа из США, который год назад попал в почетный список в возрасте 23 лет. Однако хозяйке Спайка недавно сообщили, что организация пересматривает методы проверки рекордов возраста животных, поэтому ей придется подтвердить рекорд у нового ветеринара.

До появления Боби рейтинг самых старых собак за всю историю возглавляла австралийская пастушья собака Блю, которая прожила 29 лет 160 дней и умерла в далеком 1939 году.