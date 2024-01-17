Русскоязычный эстонский дизайнер Диана Арно закрывает свою студию и интернет-магазин: это трудное решение

«Последние несколько лет были непростыми: пандемия, война, энергетический кризис и инфляция наложили свой отпечаток на жизнь нашего бренда», - признается Диана Арно, выигравшая «Золотую иглу», в публикации на Facebook о том, что она вынуждена закрыть магазин.

Под постом появилось множество разбитых сердец и печальных эмоций. «ЧТООО????????, - выражает недоумение ведущая Кети Уйбомяги. Дизайнер Альдо Ярвсоо также оставил в комментариях черное сердце.

«С 2011 года мы создавали нашу историю вместе с вами, и это был необыкновенный процесс!» - пишет Арно в своем посте в социальных сетях. «Мы росли и развивались вместе, представляли Эстонию и эстонский дизайн в особенных местах по всему миру, попадали на страницы влиятельных модных журналов (таких как Vogue, Elle, Cosmopolitan и другие), получили высшую награду в области эстонского дизайна одежды - "Золотую иглу" - и все это благодаря вашей поддержке и постоянному вдохновению», - говорит дизайнер, признаваясь, что сегодня, 13 лет спустя, она находятся на перепутье, чтобы изменить траекторию своего пути. «Текущая ситуация в мире вынуждает нас попрощаться с нынешним форматом DIANA ARNO. Поэтому нам пришлось принять непростое решение закрыть с 20 февраля наш шоу-рум и студию в Таллинне, а также наш интернет-магазин».

В своем публикации в социальной сети Арно сообщает, что, несмотря на неопределенность будущего бренда, они верят, что имя Дианы Арно еще прозвучит в новом интересном проекте. «Потому что ваша поддержка всегда была для нас движущей силой. Но теперь мы с оптимизмом ждем того времени, когда снова сможем поделиться с вами следующим этапом нашей новой биографии», - добавляет она.

«Прощаясь с вами и начиная переходный период, мы хотели бы от всего сердца поблагодарить вас и предложить вам возможность приобрести жемчужины распродаж в нашем физическом и э-магазине. Мы мечтаем, чтобы частичка ДНК нашего бренда жила в ваших гардеробах как можно дольше, поэтому мы добавили в ассортимент нашего интернет-магазина некоторые из ваших самых любимых дизайнов, которые мы шьем по доступным ценам и на заказ», - заключает Арно.