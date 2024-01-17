Популярная фитнес-блогер, по чьим советам худели тысячи женщин по всему миру, скончалась в 35 лет

35-летняя Мила де Хесус родилась в Бразилии, но уже давно жила в Бостоне, Америка. Она работала блогером, выкладывала на YouTube видео по макияжу для 100 000 поклонников и у нее был аккаунт в Instagram с почти 60 000 подписчиков. В понедельник, 15 января, на ее странице в Instagram появилась публикация о том, что Мила скончалась.

«Я, Анна Клара, размещаю этот пост. Мы с грустью сообщаем о смерти нашей прекрасной мамы», - написал один из ее детей в социальных сетях. У Милы осталось четверо детей от предыдущих отношений. С Милой также простился ее муж, за которого она вышла замуж только в сентябре прошлого года.

Несколько месяцев назад Мила пожаловалась в социальных сетях, что у нее появилось серьезное заболевание кожи - псориаз. «Последние три месяца я страдаю от него, 80 процентов моего тела покрыто им», - написала блогер в октябре.

Будучи блогером, Мила также привлекла к себе внимание своей огромной потерей веса, которой способствовала операция по желудочному шунтированию, проведенная шесть лет назад, сообщает Page Six.