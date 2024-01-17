ВИДЕО ⟩ Недавно ставшая матерью Лийс Лемсалу о жизненных испытаниях: люди не совсем понимают, что они делают

«Другие люди разрушают это для меня», - признается заплаканная Лийс Лемсалу в интервью Pealtnägija, которое выйдет в эфир сегодня вечером. Певица разрыдалась во время интервью и добавила, что все это было очень тяжело для нее. О чем именно говорит Лемсалу, не сообщается, но в последние месяцы ходят мрачные слухи о личной жизни певицы. Ни Лемсалу, ни менеджер певицы не прокомментировали эти слухи.