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ВИДЕО ⟩ Недавно ставшая матерью Лийс Лемсалу о жизненных испытаниях: люди не совсем понимают, что они делают

Геттер Трумси Крислин Метсанурм
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Обновлено 17 января 2024, 12:49
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Фото: Kuvatõmmis ETV saatest «Terevisioon»

«Другие люди разрушают это для меня», - признается заплаканная Лийс Лемсалу в интервью Pealtnägija, которое выйдет в эфир сегодня вечером. Певица разрыдалась во время интервью и добавила, что все это было очень тяжело для нее. О чем именно говорит Лемсалу, не сообщается, но в последние месяцы ходят мрачные слухи о личной жизни певицы. Ни Лемсалу, ни менеджер певицы не прокомментировали эти слухи.

«Сегодня мы побеседуем с Михкелем в Pealtnägijja. Мне есть о чем рассказать...», - говорит певица Лийс Лемсалу в недавнем сообщении в социальных сетях. Pealtnägija выложили фрагмент интервью в социальные сети и признались в своем посте, что предстоит серьезная беседа.

«Сегодня вечером в программе Pealtnägijja певица Лийс Лемсалу, которая недавно стала матерью, с необыкновенной откровенностью расскажет о тяжелых испытаниях, выпавших на ее долю. Приготовьтесь к эмоциональному разговору», - говорится в сообщении на Facebook. Пока неизвестно, что за историю собирается рассказать Лемсалу.

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