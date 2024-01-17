ТРИ ВЫХОДНЫХ ВМЕСТО ДВУХ ⟩ Целая страна перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Как сообщает The Guardian, в Доминикане на государственном уровне протестируют переход на четырехдневную рабочую неделю.

Эксперимент начнется в феврале и продлится полгода. Все трудоустроенные граждане Доминиканы будут получать прежнюю зарплату, но работать при этом 36 часов в неделю вместо 44 часов. Пятница станет выходным днем. Среди работодателей, которые примут участие в эксперименте, – телекоммуникационная компания Claro, энергетическая корпорация EGE Haina, производитель тяжелого оборудования IMCA и другие организации.

В правительстве Доминиканской Республики пояснили, что новая система призвана повысить производительность работников и укрепить их здоровье.

«Это (четырехдневная рабочая неделя. – Прим. ред.) ставит в приоритет людей, улучшает их здоровье и самочувствие, а также продвигает устойчивую и безвредную для окружающей среды производительность», – заявил министр труда Доминиканы Луис Мигель де Кампс.

После завершения эксперимента его итоги оценят ученые местного университета. Они определят, каким образом внедрение четырехдневной рабочей недели повлияет на состояние здоровья жителей страны.

Сейчас большинство работодателей в Доминикане позволяют своим сотрудникам работать по восемь часов в день с понедельника по пятницу и четыре часа в субботу. При этом конкретная продолжительность рабочего дня может быть разной и неравномерно распределяться по будним дням, но не может превышать 44 часов в неделю.

Казахстанцы в июле 2023 года получили право переходить на четырехдневную рабочую неделю при скользящем графике работы (по договоренности с работодателями).