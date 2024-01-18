ГОРОСКОП НА 18 ЯНВАРЯ ⟩ Девы – не поддавайтесь унынию, а Водолеям стоит уделить внимание здоровью

Лев

Будьте осторожнее при любых деловых контактах – велика вероятность столкнуться с мошенниками, недобросовестными людьми. Зато можно следовать советам близких, рассчитывать на их поддержку, заботу и внимание. С точки зрения романтических и семейных отношений день вполне благоприятный, но к переменам не располагающий. Наслаждайтесь спокойствием, не совершайте необдуманных поступков под влиянием эмоций.

Хороший день для спокойного отдыха, праздника в узком кругу, небольшого торжества. Несколько снижен жизненный тонус, следует избегать утомительных занятий, серьезной физической нагрузки.

Дева

Не поддавайтесь унынию, даже если не все складывается так, как хотелось бы. Этот день нейтрален, но вам по силам сделать его по-настоящему хорошим и приятным, порадовать себя и близких людей. Особенно полезны занятия, расширяющие кругозор и способствующие появлению новых знаний. Вы получите массу удовольствия от посещения музеев, участия в образовательных мероприятиях.

Хорош день и с точки зрения романтических отношений. Вы готовы к переменам в личной жизни, и можете не сомневаться, что двигаетесь в нужном направление. Уверенность в себе и развитая интуиция помогут избежать трудностей в общении.

Весы