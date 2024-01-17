Босс Ryanair раскрыл настоящую причину, почему авиакомпании берут плату за «лишнюю» ручную кладь

«Есть проблема с безопасностью ручной клади. Мы не взимаем плату за ручную кладь, потому что нам нужны ваши деньги, мы взимаем плату за ручную кладь, чтобы вы путешествовали с меньшим количеством багажа», – заявил О'Лири в комментарии Mirror.

При этом он призвал к стандартизации размеров ручной клади по всей Европе, заявив, что авиакомпания A4E, представляющая почти два десятка европейских авиакомпаний, включая Air France-KLM, easyJet, Lufthansa, Ryanair, Aegean, TAP Air Portugal и Finnair, поддержала такой шаг.

«Все авиакомпании группы A4E в Европе заявили, что соберутся вместе и определят размеры ручной клади. Ни один из аэропортов не может обработать все сумки, которые люди хотят взять с собой. Каковы должны быть размеры или вес сумки при регистрации? Мы, как отрасль, должны иметь гораздо более четкие правила, пассажиры сбиваются с толку. У всех нас должны быть одинаковые размеры», – пояснил О'Лири.

Отметим, в настоящее время пассажиры могут бесплатно пронести на борт самолета Ryanair одну небольшую сумку или рюкзак размером не более 40х20х25 см. Если им нужна вторая сумка, неважно какого размера и назначения – женская сумочка, сумка с ноутбуком или пакет с товарами duty free, придется оплатить приоритетное бронирование или дополнительный багаж.

В словах О'Лири есть здравый смысл: если пассажирам позволить свободно проносить на борт столько ручной клади, сколько они хотят, это приведет сразу к нескольким проблемам. С одной стороны, очереди на контроле на безопасность станут еще больше, ведь сотрудники аэропорта не будут успевать проверить все сумки. С другой стороны, салоны самолетов не безразмерные, а потому туда просто физически будет невозможно уместить весь багаж пассажиров, если на него не будут введены ограничения. Если же на стадии посадки выяснится, что вся ручная кладь не влезает на борт самолета, он не сможет взлететь до тех пор, пока сумки не переместят в багажное отделение или вообще не оставят в аэропорту.