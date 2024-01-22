«БУДУ ДОМА СО СВОИМИ ДЕТЬМИ!» ⟩ Столичные учителя рассказали, чем займутся во время забастовки

Забастовка – дело добровольное, и не все учителя обязаны принимать в ней участие, но те педагоги, которые решили поддержать данную акцию, имеют право не выходить на работу, при этом эти дни оплачиваются работодателем. Конечно, все зависит от внутреннего распорядка образовательного учреждения, и каждая школа или детский сад сама решает, как будет действовать во время протеста.

Нашему порталу стало интересно, чем тогда будут заниматься учителя, если не выйдут на работу? Ведь с появлением свободного времени открывается возможность доделать дела, которые были отложены в долгий ящик.

Мы задали вопрос нескольким педагогам, что бы узнать об их планах на это бастующее время.

Педагог Мария из детского сада в Ласнамяэ ответила порталу Limon.ee, что хочет провести эти дни дома с ребенком. «Я буду заниматься своим ребенком. Так как поддерживаю учителей из детского сада и не веду его в сад в дни забастовки», – говорит она. Другие коллеги Марии так же прокомментировали, что хотят провести время дома вместе со своими детьми и уделить им внимание.

«Будем дома улучшать свои профессиональные навыки, смотреть онлайн семинары по дошкольной педагогике. Ходить в музеи и улучшать свои знания в эстонском языке, читая книги и газеты», – добавил еще один учитель дошкольного образования.