«БУДУ ДОМА СО СВОИМИ ДЕТЬМИ!» ⟩ Столичные учителя рассказали, чем займутся во время забастовки

На следующей неделе с 22 января начнется бессрочная забастовка учителей, в которой главным требованием выдвигают – увеличение заработной платы педагогам.
Забастовка – дело добровольное, и не все учителя обязаны принимать в ней участие, но те педагоги, которые решили поддержать данную акцию, имеют право не выходить на работу, при этом эти дни оплачиваются работодателем. Конечно, все зависит от внутреннего распорядка образовательного учреждения, и каждая школа или детский сад сама решает, как будет действовать во время протеста.
Нашему порталу стало интересно, чем тогда будут заниматься учителя, если не выйдут на работу? Ведь с появлением свободного времени открывается возможность доделать дела, которые были отложены в долгий ящик.
Мы задали вопрос нескольким педагогам, что бы узнать об их планах на это бастующее время.
Педагог Мария из детского сада в Ласнамяэ ответила порталу Limon.ee, что хочет провести эти дни дома с ребенком. «Я буду заниматься своим ребенком. Так как поддерживаю учителей из детского сада и не веду его в сад в дни забастовки», – говорит она. Другие коллеги Марии так же прокомментировали, что хотят провести время дома вместе со своими детьми и уделить им внимание.
«Будем дома улучшать свои профессиональные навыки, смотреть онлайн семинары по дошкольной педагогике. Ходить в музеи и улучшать свои знания в эстонском языке, читая книги и газеты», – добавил еще один учитель дошкольного образования.
Другой учитель английского языка из школы, которая находится в центре Таллинна, сообщил, что у них учебный процесс в начальной школе не отменен, но это не означает, что учителя не могут участвовать в забастовке. «Я бастую, но у меня уроки в начальных классах. В знак поддержки своих коллег я не буду проводить полноценные уроки, а займусь с детьми более творческим занятием. Так же мы будем смотреть фильмы на английском языке», – поделился учитель иностранного языка.
Елена, педагог в школе Хелени для детей с нарушениями зрения и слуха, а так же для детей с особыми потребностями, поделилась с нами своими планами на эти дни. «Я также как и многие педагоги, поддерживаю забастовку. В эти дни определенно отвечать на рабочие письма и заниматься рабочими делами не буду», – сообщила она нам.
У бастующих учителей однозначно есть свои планы и видение того, чем они будут заниматься во время протеста, но не стоит забывать, что есть и те педагоги, которые в эти дни продолжат полноценно работать и не станут участвовать в забастовке. Один их таких учителей тоже дал нашему порталу комментарий.
«Я поддерживающий специалист в школе, социальный педагог. Не принимаю участие в забастовке, но поддерживаю бастующих, так как ученики с первых по третий класс будут находиться в школе. Понимаю, что моя помощь и поддержка будет необходима и, конечно, первые три дня забастовки будут использованы для работы, на которую не хватает времени в обычные дни», – поделилась с нами Надежда из Русской Гимназии Хааберсти.