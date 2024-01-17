В Таллинне пройдет яркое мероприятие, посвященное истории парфюмерии дома Christian Dior

Мир моды и парфюмерии взаимосвязаны уже много десятилетий. Парфюм стал неотъемлемой частью модного образа и стиля, его история насчитывает множество интересных и значимых событий. Совместные проекты и коллекции модных домов и парфюмерных брендов стали не только способом привлечения внимания к новым ароматам, но и важным элементом брендинга и продвижения двух индустрий.

История сотрудничества между миром моды и парфюмерии началась еще в середине XX века, когда легендарные модные дома, такие как Chanel, Dior, Guerlain, начали создавать свои собственные ароматы. Это был важный шаг в развитии парфюмерии, так как он позволил модным домам укрепить свою позицию на рынке и создать уникальный образ и стиль. Ароматы стали неотъемлемой частью коллекций модных домов, их витрин и показов мод.

На лекции 1 февраля вы узанете историю создания самых знаменитых ароматов дома Dior и сможете познакомиться с винтажными парфюмами Dior 1950-1990-х годов, сравнив их с современными версиями.

Также вы сможете протестировать ингредиенты, используемые при создании ароматов Dior под руководством известного парфюмера Валерия Морозова. Во время лекции вы сможете задать любые интересующие вас вопросы по ароматам Dior.

Ведущие мероприятия: историк и основатель парфюмерной лаборатории PERFUME LAB Константин Галенский и известный парфюмер Валерий Морозов, среди творений которого уже несколько десятков шедевров.

С подробной информацией можно ознакомиться ЗДЕСЬ.