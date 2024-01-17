«НАШ ОСТРОВ ПОЛНОСТЬЮ ЗАТОПИЛО» ⟩ Рэпер Дава попал в беду на Маврикии

На остров обрушился мощный ураган, за которым последовали дожди и наводнения. В своем микроблоге Дава рассказал, с каким кошмаром ему пришлось столкнуться. По его словам, последние два дня пребывания на острове были похожи на жизнь в аду, а скрыться от стихии было некуда.

«Наш остров полностью затопило. Два дня мы жили как в аду. Впервые столкнулся с таким. Бежать было некуда. Отели знали о циклоне, но, чтобы не потерять деньги, нас ни о чем не предупредили», – рассказал Давид Манукян. Блогер объяснил, что они хотели экстренно уехать в центр острова, чтобы спастись, но не удалось, поскольку все дороги были тоже затоплены.

«До этого случая думал, что можно куда-то забраться, спрятаться. Нет, нельзя. Аэропорт закрыт. Все дороги затоплены. Идти некуда. Ситуация: «Как карта ляжет» », – рассказал ведущий. К счастью, «карта легла» удачно, и рэперу с близкими удалось выбраться целыми и невредимыми.