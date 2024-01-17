Макаревича хотят лишить звания Народного артиста России

Лидера группы «Машина времени» призвал лишить всех социальных выплат глава ФПБК Виталий Бородин. Он сослался на то, что Макаревич упорно продолжает критиковать российскую власть, а также в недавнем интервью рассказал, что его группа приносила большой доход в бюджет СССР. Так, по словам музыканта, сумма вливаний в бюджет страны от концертной деятельности была эквивалентна доходам с крупного завода.

Бородин отметил, что сейчас сам Макаревич получает из российского бюджета пенсию и надбавку за звание Народного артиста – около 60 тысяч рублей. С момента отъезда артиста из РФ из бюджета ему было перечислено почти 1,5 млн рублей.

В связи с этим глава ФПБК призвал министра культуры России лишить музыканта почетного звания. Также общественники выступают за лишение подобных званий всех артистов, критикующих действия правительства и находящихся за границей.