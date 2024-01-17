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НАСТОЯЩИЙ ТАЛАНТ! ⟩ После видео в рижской пекарне курьеру Wolt предложили новую работу

Limon.ee
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курьер Wolt играет на пианино
курьер Wolt играет на пианино Фото: скрин-шот видео

Вирусное видео, запечатлевшее курьера Wolt, играющего на пианино в ожидании заказов, круто изменило его судьбу и карьеру, пишет RUS TVNET

11 декабря во французской пекарне на улице Бривибас посетитель запечатлел, как работник службы доставки Wolt виртуозно играет на пианино и разместил это видео в соцсети. Милый ролик тут же стал вирусным. И талант мужчины не остался незамеченным.
 


Как пишет RUS.LSM, виртуозного музыканта зовут Хасан Азларов, пару лет назад он приехал в Латвию из Узбекистана, чтобы поступить в вуз. Сыграл он произведение Фридерика Шопена «Весенний вальс».

На родине он 12 лет учился в музыкальной школе, а потом - в государственном Ташкентском театральном институте, на факультете телевидения и кинорежиссуры. В Риге же продолжил образование в магистратуре, поступив в ISMA на программу бизнес-менеджмента. А в свободное время подрабатывал курьером.

Если в ресторанах, где он забирал заказ, был рояль, Хасан играл: и чтобы самому не забывать навыки, и чтобы зрителей порадовать.

После того, как об его таланте узнала вся Латвия, его пригласили на работу в ресторане в Старой Риге, где он будет играть.

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