НАСТОЯЩИЙ ТАЛАНТ! ⟩ После видео в рижской пекарне курьеру Wolt предложили новую работу

11 декабря во французской пекарне на улице Бривибас посетитель запечатлел, как работник службы доставки Wolt виртуозно играет на пианино и разместил это видео в соцсети. Милый ролик тут же стал вирусным. И талант мужчины не остался незамеченным.





Как пишет RUS.LSM, виртуозного музыканта зовут Хасан Азларов, пару лет назад он приехал в Латвию из Узбекистана, чтобы поступить в вуз. Сыграл он произведение Фридерика Шопена «Весенний вальс».



На родине он 12 лет учился в музыкальной школе, а потом - в государственном Ташкентском театральном институте, на факультете телевидения и кинорежиссуры. В Риге же продолжил образование в магистратуре, поступив в ISMA на программу бизнес-менеджмента. А в свободное время подрабатывал курьером.

Если в ресторанах, где он забирал заказ, был рояль, Хасан играл: и чтобы самому не забывать навыки, и чтобы зрителей порадовать.



После того, как об его таланте узнала вся Латвия, его пригласили на работу в ресторане в Старой Риге, где он будет играть.