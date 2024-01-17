Препарат для диабетиков «Оземпик», который стал популярным способом быстро похудеть, оказался опасен для здоровья: на производителя препарата, компанию Novo Nordisk, клиенты массово подают иски. С такой же ситуацией столкнулся и производитель аналога «Оземпика» – компания Eli Lilly. Об этом сообщает Spletnik, ссылаясь на издание Daily Mail. По словам адвокатов, это только начало, и будут поданы ещё тысячи исков.
Выпадение зубов и пожизненная диарея: на производителя «Оземпика» подают десятки исков из-за проблем со здоровьем
Претензии клиентов заключаются в том, что на упаковке не были должным образом описаны возможные осложнения. 23-летняя Бреа Хэнд из Оклахомы рассказала Daily Mail, что начала принимать «Оземпик» в мае 2023 года и уже через несколько недель начала страдать от тошноты, рвоты и запоров.
Мать двоих детей Хэнд заявила, что врачи назначили ей «Оземпик» для контроля колебаний веса и преддиабетического состояния, а вскоре диагностировали гастропарез и диабетический кетоацидоз, которые могут быть опасными для жизни. Во время последнего визита к врачу её отправили в реанимацию. По её словам, врачи сказали, что если бы она пришла хотя бы на один день позже, то могла бы умереть. «Это было страшно. Было больно. Я никогда в жизни не испытывала такой боли и не хочу пережить это снова».
49-летняя Робин Келли также сообщила, что после лечения «Оземпиком» у неё начался гастропарез, и заявила, что производителям стоит в первую очередь не рекламировать преимущества, а предупреждать о возможных последствиях. Келли заявила, что после того как она начала лечение в декабре 2021 года, у неё начались рвота и диарея. Она продолжала принимать «Оземпик» в течение нескольких месяцев, не подозревая, что это стало причиной симптомов. По её словам, из-за этого она даже не могла ходить на работу. При этом Келли отмечает, что это лекарство ей навязчиво рекомендовал эндокринолог, притом что у неё сахарный диабет первого типа, в то время как препарат предназначен для лечения диабета второго типа.
47-летняя Билли Фарли рассказала, что в октябре 2022 года ей прописали препарат для похудения. «Примерно через три месяца после того, как она начала принимать »Оземпик«, у неё начались рвота и сильные боли в животе», – говорится в её иске. В январе прошлого года у неё диагностировали серьёзное повреждение кишечника, в связи с чем она была вынуждена перенести операцию. По её словам, она до сих пор испытывает сильную боль, которая, возможно, останется с ней на всю жизнь.
Девушка по имени Закария Грегори также перенесла операцию: ей удалили желчный пузырь.
Первое дело по иску было возбуждено в августе прошлого года после жалобы 45-летней Жаклин Бьорклунд из штата Луизиана. После приёма «Оземпика», который был ей прописан не по назначению, она испытывала «тяжёлые желудочно-кишечные расстройства, которые привели к сильной рвоте, болям в желудке, жжению в желудочно-кишечном тракте, неоднократной госпитализации из-за проблем с желудком, а также выпадению зубов из-за сильной рвоты».
Те, кто пожаловался на последствия приёма препарата, отмечают также агрессивный пиар этого средства: по словам многих истцов, врачи навязчиво рекомендовали им принимать этот препарат.
В компаниях журналистам прокомментировали иски и заявили, что намерены оспаривать их через суд. По их словам, препараты прошли многочисленные клинические исследования и для здоровья безопасны.
«Оземпик» и его аналоги, действующим веществом в которых является семаглутид, обрели популярность как средство, которое помогает быстро похудеть без диет и тренировок. Способ стал популярен благодаря некоторым звёздам: с его помощью худели Ким Кардашьян, Илон Маск, Шэрон Осборн и многие другие. Ещё больше звёзд, в том числе и российских, только подозревали в употреблении этого препарата, хотя сами они это отрицают. Те, кто использует для похудения «Оземпик», как правило, сталкиваются с осуждением со стороны общественности, как и в случае с пластическими операциями.