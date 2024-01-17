Выпадение зубов и пожизненная диарея: на производителя «Оземпика» подают десятки исков из-за проблем со здоровьем

47-летняя Билли Фарли рассказала, что в октябре 2022 года ей прописали препарат для похудения. «Примерно через три месяца после того, как она начала принимать »Оземпик«, у неё начались рвота и сильные боли в животе», – говорится в её иске. В январе прошлого года у неё диагностировали серьёзное повреждение кишечника, в связи с чем она была вынуждена перенести операцию. По её словам, она до сих пор испытывает сильную боль, которая, возможно, останется с ней на всю жизнь.

Девушка по имени Закария Грегори также перенесла операцию: ей удалили желчный пузырь.

Первое дело по иску было возбуждено в августе прошлого года после жалобы 45-летней Жаклин Бьорклунд из штата Луизиана. После приёма «Оземпика», который был ей прописан не по назначению, она испытывала «тяжёлые желудочно-кишечные расстройства, которые привели к сильной рвоте, болям в желудке, жжению в желудочно-кишечном тракте, неоднократной госпитализации из-за проблем с желудком, а также выпадению зубов из-за сильной рвоты».

Те, кто пожаловался на последствия приёма препарата, отмечают также агрессивный пиар этого средства: по словам многих истцов, врачи навязчиво рекомендовали им принимать этот препарат.

Препарат Оземпик. Фото: Natalia Varlei/Shutterstock

В компаниях журналистам прокомментировали иски и заявили, что намерены оспаривать их через суд. По их словам, препараты прошли многочисленные клинические исследования и для здоровья безопасны.

«Оземпик» и его аналоги, действующим веществом в которых является семаглутид, обрели популярность как средство, которое помогает быстро похудеть без диет и тренировок. Способ стал популярен благодаря некоторым звёздам: с его помощью худели Ким Кардашьян, Илон Маск, Шэрон Осборн и многие другие. Ещё больше звёзд, в том числе и российских, только подозревали в употреблении этого препарата, хотя сами они это отрицают. Те, кто использует для похудения «Оземпик», как правило, сталкиваются с осуждением со стороны общественности, как и в случае с пластическими операциями.