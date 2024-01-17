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ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ! ⟩ Скандальная эстонская светская львица сдает в аренду свою шикарную квартиру в элитном районе Таллинна

Limon.ee
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Бригитте Сюзанне Хунт.
Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Kalev Lilleorg

Бригитте Сюзанне Хунт объявила в социальных сетях, что ищет арендатора для своей квартиры в Какумяэ. «Я также ищу возможность снять трехкомнатную квартиру поближе к центру Таллинна», - пишет она.

«Сипсики. Скоро я буду сдавать свою квартиру в Какумяэ», - написала Хунт в публикации в Instagram во вторник вечером. Она отметила, что площадь квартиры составляет 63 квадратных метра, а в стоимость входит парковочное место.

Она добавила пост от ноября 2020 года, в котором написала, что это дом ее мечты. «Я невероятно благодарна за то, что живу в доме своей мечты. Вокруг меня было так много хороших людей, которые сделали все это возможным, и слова не могут выразить ту радость, которую я испытываю. Дом - это безопасное убежище, место для отдыха, место, где я могу быть свободной и быть самой собой. Я так счастлива здесь!» - писала тогда Хунт.

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