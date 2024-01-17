ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ! ⟩ Скандальная эстонская светская львица сдает в аренду свою шикарную квартиру в элитном районе Таллинна

Бригитте Сюзанне Хунт объявила в социальных сетях, что ищет арендатора для своей квартиры в Какумяэ. «Я также ищу возможность снять трехкомнатную квартиру поближе к центру Таллинна», - пишет она.
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«Сипсики. Скоро я буду сдавать свою квартиру в Какумяэ», - написала Хунт в публикации в Instagram во вторник вечером. Она отметила, что площадь квартиры составляет 63 квадратных метра, а в стоимость входит парковочное место.