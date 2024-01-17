ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ! ⟩ Скандальная эстонская светская львица сдает в аренду свою шикарную квартиру в элитном районе Таллинна

Она добавила пост от ноября 2020 года, в котором написала, что это дом ее мечты. «Я невероятно благодарна за то, что живу в доме своей мечты. Вокруг меня было так много хороших людей, которые сделали все это возможным, и слова не могут выразить ту радость, которую я испытываю. Дом - это безопасное убежище, место для отдыха, место, где я могу быть свободной и быть самой собой. Я так счастлива здесь!» - писала тогда Хунт.