ФОТО ⟩ Новый портрет короля Чарльза ІІІ разгневал британцев

Портрет предложено разместить в госучреждениях и общественных заведениях. Впрочем, британцам не понравилась сумма, выделенная на инициативу, пишет Focus.
Представлен новый портрет короля Чарльза III, который возмутил британцев Об этом пишет Focus, ссылаясь на The Guardian.
Портрет предложено разместить в госучреждениях и общественных заведениях, в частности, мэриях, школах, судах и т. д. Суверен позирует в объективе фотографа Хьюга Бернанда в Виндзорском замке в форме адмирала Королевского флота, демонстрируя ряд медалей и наград. Бернанд не впервые фотографирует короля Великобритании. Он также сделал коронационные портреты Чарльза III и Камиллы и их свадебные фотографии 2005 года.
Для этого правительство выделило 8 миллионов фунтов, что вызвало возмущение у британцев, которые раскритиковали инициативу и назвали ее «позорной тратой денег».
«Это официальный портрет Чарльза, розданный бесплатно за деньги налогоплательщиков. Давным-давно короли водили своих солдат на поля сражений или в открытое море. Где он взял все эти медали? Мы не помним, чтобы он был на передовой?», – пишут в сети.
This is the official portrait of Charles being given away for free thanks to taxpayers money.— UNN (@UnityNewsNet) January 16, 2024
Now once upon a time Kings led their soldiers on the battlefields or the high sea.
Where did he get all these medals?
We don't remember him being on the front lines? pic.twitter.com/bE3MxLeZ36
Многие государственные учреждения демонстрировали официальные портреты покойной королевы Елизаветы II, и «предложение нового официального портрета короля Чарльза III позволит организациям по всей Великобритании продолжать эту традицию», – сообщили в офисе кабинета министров.