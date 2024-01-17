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ФОТО ⟩ Новый портрет короля Чарльза ІІІ разгневал британцев

Limon.ee
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Принц Чарльз III.
Принц Чарльз III. Фото: Muhammad Aamir Sumsum/Shutterstock

Портрет предложено разместить в госучреждениях и общественных заведениях. Впрочем, британцам не понравилась сумма, выделенная на инициативу, пишет Focus.

Представлен новый портрет короля Чарльза III, который возмутил британцев Об этом пишет Focus, ссылаясь на The Guardian.

Портрет предложено разместить в госучреждениях и общественных заведениях, в частности, мэриях, школах, судах и т. д. Суверен позирует в объективе фотографа Хьюга Бернанда в Виндзорском замке в форме адмирала Королевского флота, демонстрируя ряд медалей и наград. Бернанд не впервые фотографирует короля Великобритании. Он также сделал коронационные портреты Чарльза III и Камиллы и их свадебные фотографии 2005 года.

Для этого правительство выделило 8 миллионов фунтов, что вызвало возмущение у британцев, которые раскритиковали инициативу и назвали ее «позорной тратой денег».

«Это официальный портрет Чарльза, розданный бесплатно за деньги налогоплательщиков. Давным-давно короли водили своих солдат на поля сражений или в открытое море. Где он взял все эти медали? Мы не помним, чтобы он был на передовой?», – пишут в сети.

 Многие государственные учреждения демонстрировали официальные портреты покойной королевы Елизаветы II, и «предложение нового официального портрета короля Чарльза III позволит организациям по всей Великобритании продолжать эту традицию», – сообщили в офисе кабинета министров.

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