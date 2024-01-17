ФОТО ⟩ Новый портрет короля Чарльза ІІІ разгневал британцев

Представлен новый портрет короля Чарльза III, который возмутил британцев Об этом пишет Focus, ссылаясь на The Guardian.

Портрет предложено разместить в госучреждениях и общественных заведениях, в частности, мэриях, школах, судах и т. д. Суверен позирует в объективе фотографа Хьюга Бернанда в Виндзорском замке в форме адмирала Королевского флота, демонстрируя ряд медалей и наград. Бернанд не впервые фотографирует короля Великобритании. Он также сделал коронационные портреты Чарльза III и Камиллы и их свадебные фотографии 2005 года.

Для этого правительство выделило 8 миллионов фунтов, что вызвало возмущение у британцев, которые раскритиковали инициативу и назвали ее «позорной тратой денег».

«Это официальный портрет Чарльза, розданный бесплатно за деньги налогоплательщиков. Давным-давно короли водили своих солдат на поля сражений или в открытое море. Где он взял все эти медали? Мы не помним, чтобы он был на передовой?», – пишут в сети.

This is the official portrait of Charles being given away for free thanks to taxpayers money.



Now once upon a time Kings led their soldiers on the battlefields or the high sea.



Where did he get all these medals?



We don't remember him being on the front lines? pic.twitter.com/bE3MxLeZ36 — UNN (@UnityNewsNet) January 16, 2024

Многие государственные учреждения демонстрировали официальные портреты покойной королевы Елизаветы II, и «предложение нового официального портрета короля Чарльза III позволит организациям по всей Великобритании продолжать эту традицию», – сообщили в офисе кабинета министров.