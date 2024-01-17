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Застыл в ужасе: появилось видео с первой реакцией Болдуина на смерть оператора родом с Украины

Limon.ee
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Алек Болдуин.
Алек Болдуин. Фото: Shutterstock

В Сети появилось видео, на котором Алеку Болдуину впервые сообщили о смерти оператора. Актер испытал почти полный спектр эмоций: от шока до полного опустошения после новости о смерти оператора Галины Хатчинс, в которую он случайно выстрелил из заряженного пистолета на съёмках фильма.

В ролике запечатлен момент, когда следователь сообщил Болдуину о смерти оператора. В этот момент актер схватился за голову и еще долго оставался в таком положении.

Напомним, трагедия на съемочной площадке случилась в октябре 2021 года, когда актер выстрелил из пистолета, который считал не заряженным. Пуля попала в двух человек. Режиссер Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла.

Позже помощник режиссера признал наличие нарушений на съемочной площадке, связанных с оружием. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Потом его смягчили, актеру грозило наказание максимум в виде 18 месяцев тюрьмы. Вину в убийстве оператора Болдуин признать отказывался. В апреле 2023 года с актера сняли обвинения.

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