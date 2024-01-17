Застыл в ужасе: появилось видео с первой реакцией Болдуина на смерть оператора родом с Украины

В ролике запечатлен момент, когда следователь сообщил Болдуину о смерти оператора. В этот момент актер схватился за голову и еще долго оставался в таком положении.

Alec Baldwin reacts as he is told cinematographer Halyna Hutchins has died after being shot by a gun he was holding on the set of Rust.



He is to be charged with involuntary manslaughter over the incident, which occurred in New Mexico in 2021.



Latest: https://t.co/Alk3dKszlZ pic.twitter.com/1rmgSAst6b — Sky News (@SkyNews) January 19, 2023

Напомним, трагедия на съемочной площадке случилась в октябре 2021 года, когда актер выстрелил из пистолета, который считал не заряженным. Пуля попала в двух человек. Режиссер Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла.

Позже помощник режиссера признал наличие нарушений на съемочной площадке, связанных с оружием. В феврале 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Потом его смягчили, актеру грозило наказание максимум в виде 18 месяцев тюрьмы. Вину в убийстве оператора Болдуин признать отказывался. В апреле 2023 года с актера сняли обвинения.