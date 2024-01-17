ПРОШЛИ НЕДЕЛИ! ⟩ Жители многоквартирного дома с нетерпением ждут, когда опустошат контейнер для биоотходов

«Каждый день я расстраиваюсь из-за того, что контейнер для биоотходов до сих пор не опустошен», - говорит женщина, живущая в многоквартирном доме на улице Сийли в Тарту. Ее опасения разделяют и многие другие жители, которые старательно сортируют свой мусор. «Какой смысл сортировать биоотходы, если приходится выбрасывать их в бак со смешанным мусором, потому что специальный бак переполнен? Часть мусора уже разбросана. Это отвратительное зрелище», - говорят жители, утверждая, что в прошлом у них не было проблем с опустошением контейнера. «В конце года тоже была задержка с опустошением контейнера для бумаги, но это было недолго. Его опустошили, но контейнер для биоотходов так и остался стоять!»