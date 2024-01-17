Жители многоквартирного дома у реки Эмайыги в тартуском районе Карлова борются с тем, забитым контейнер для биоотходов забит уже долгое время. «Каждый день с конца прошлого года я подхожу к контейнеру, чтобы посмотреть, могу ли я выбросить туда свои пищевые отходы, но до сих пор не могу этого сделать», - говорит жительница которая не может понять, почему мусоровоз, часто проезжающий мимо дома, оставляет один из контейнеров не опустошенным. AS Eesti Keskkonnateenused объясняет, в чем заключается проблема и на что всем следует обратить внимание, пишет Elu24.
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ПРОШЛИ НЕДЕЛИ! ⟩ Жители многоквартирного дома с нетерпением ждут, когда опустошат контейнер для биоотходов
«Каждый день я расстраиваюсь из-за того, что контейнер для биоотходов до сих пор не опустошен», - говорит женщина, живущая в многоквартирном доме на улице Сийли в Тарту. Ее опасения разделяют и многие другие жители, которые старательно сортируют свой мусор. «Какой смысл сортировать биоотходы, если приходится выбрасывать их в бак со смешанным мусором, потому что специальный бак переполнен? Часть мусора уже разбросана. Это отвратительное зрелище», - говорят жители, утверждая, что в прошлом у них не было проблем с опустошением контейнера. «В конце года тоже была задержка с опустошением контейнера для бумаги, но это было недолго. Его опустошили, но контейнер для биоотходов так и остался стоять!»