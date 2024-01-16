ФОТО И ВИДЕО ⟩ В поджоге дома в эстонской глубинке соседи подозревают одного из девяти детей хозяйки

Прошлая неделя в деревне Насья волости Эльва завершилась крупным пожаром, в результате которого был уничтожен бывший жилой дом, в котором уже никто не живет, но который, по словам одного из жителей деревни, когда-то был красивым зданием. По словам местных жителей, дом принадлежит многодетной семье и, предположительно, его поджег один из сыновей. «В остальном этот молодой человек очень добрый и отзывчивый. Они все хорошие люди...» - говорит женщина из соседней деревни.
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Недалеко от Пухья находится крошечная деревня Насья, где вечером 12 января был полностью уничтожен огнем жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 18.56 в пятницу вечером. К моменту прибытия спасателей в 19.20 пламя уже охватило здание. Дом сгорел дотла, но пристройки не пострадали. Полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в поджоге, сообщает Tartu Postimees.