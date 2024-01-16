Вт, 16.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО ⟩ В поджоге дома в эстонской глубинке соседи подозревают одного из девяти детей хозяйки

Трийн Роос
Copy

Прошлая неделя в деревне Насья волости Эльва завершилась крупным пожаром, в результате которого был уничтожен бывший жилой дом, в котором уже никто не живет, но который, по словам одного из жителей деревни, когда-то был красивым зданием. По словам местных жителей, дом принадлежит многодетной семье и, предположительно, его поджег один из сыновей. «В остальном этот молодой человек очень добрый и отзывчивый. Они все хорошие люди...» - говорит женщина из соседней деревни.

Недалеко от Пухья находится крошечная деревня Насья, где вечером 12 января был полностью уничтожен огнем жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 18.56 в пятницу вечером. К моменту прибытия спасателей в 19.20 пламя уже охватило здание. Дом сгорел дотла, но пристройки не пострадали. Полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в поджоге, сообщает Tartu Postimees

Во вторник утром на улице было ветрено и морозно, дороги занесло снегом, шел снег, а термометр показывал 10 градусов мороза. Чтобы попасть в деревню Насья, нужно сначала проехать 22 километра из Тарту в сторону Вильянди. Затем нужно свернуть с шоссе на проселочную дорогу, которая ведет в деревню Рямси где вдоль дороги стоят несколько жилых домов и небольшой деревенский магазин. Дороги становятся все более узкими и белыми, их почти не видно среди полей. Выехав из Рямси, вы вскоре приедете в деревню Насья, расположенную между полями.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх