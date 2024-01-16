Жизнь ничему не научила: отсидевший 40 лет грабитель банков попался на новом преступлении

В США 71-летний Брюс Эдвард Белл с четырьмя судимостями за ограбление был арестован в прошлом месяце в связи с новым преступлением. Мужчина вновь ограбил банк в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и скрылся с крупной суммой. Об этом пишет Los Angeles Times.

Местное полицейское управление сообщило, что мужчина украл 60 тысяч долларов.

Правоохранительные органы Лос-Анджелеса были хорошо знакомы с Брюсом Эдвардом Беллом, который заимел репутацию серийного грабителя банков. В течение своей криминальной карьеры он четырежды был осужден и находился в тюрьме за аналогичные преступления. В общей сложности он провел за решеткой более 40 лет.

Брюс Эдвард Белл был арестован 21 декабря после сообщения об ограблении банка в квартале Винеланд-авеню. Сотрудники полиции утверждают, что пожилой рецидивист вошел в здание и направил пистолет на сотрудника, требуя открыть дверь в закрытую зону. Мужчина обвиняется в том, что он покинул банк с более чем 60 000 долларов и уехал на седане.

Свидетели сообщили об этом автомобиле в полицию, которая обнаружила одну из машин, подходящую по описанию, в районе Футхилл. Офицеры остановили авто и арестовали Белла по подозрению в похищении.

В машине, по словам полицейских, они нашли муляж огнестрельного оружия и 64 000 долларов наличными.

По данным полиции Лос-Анджелеса, на момент ареста Белл находился под надзором и был освобожден из федеральной тюрьмы в июле 2021 года. Он отсидел в тюрьме более 40 лет.