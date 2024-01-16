Коридор финансовой удачи: Глоба рассказал, кто к концу месяца будет купаться в деньгах

В последние дни января представители трех знаков начнут купаться в деньгах - для них откроется коридор финансовой удачи. Об этом рассказал астролог Павел Глоба.
Львы могут рассчитывать на крупный выигрыш в лотерею. Сохранить денежный поток надолго получится, если представители знака не поскупятся на подарки для родных.
Весы с 15 по 30 января 2024 года окажутся под влиянием Меркурия, который имеет магнетическое и финансовое значение. Представители знака могут смело ждать премию, а также прибыльные проекты. Чтобы удача не отвернулась, Весам нужно избавится от долговых обязательств.
К Рыбам вернутся деньги, которые они ранее одалживали. На представителей знака также может свалиться нехилое наследство от настолько дальнего родственника, о котором они, скорее всего, даже не знают.