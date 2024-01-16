«КОЛЕСО БАЛАНСА» ⟩ Чего не хватает для полного счастья

Что такое «Колесо баланса»?

«Колесо жизненного баланса» (wheel of life) – это инструмент для анализа всех аспектов жизни c историей в полвека.Он был придуман Полом Мейером для того, чтобы быстро понять, нравится ли человеку его жизнь и что нужно, чтобы ее полностью сбалансировать.

Баланс. Фото: Smile Studio/Shutterstock

«Этот метод помогает задаться вопросами, которые обычно у нас находятся в слепой зоне, нам комфортнее не замечать их», – говорит Людмила.

Итак, нужны ручка, лист бумаги и полчаса свободного времени.

Из чего состоит «Колесо баланса»?

Изначально колесо Пола Мейера включало в себя шесть секторов. Сегодня коучи предлагают включать в него до 12 пунктов оценки.

1. Пространство вокруг. Нравится ли вам ваш дом, город, в котором вы живете,

2. Семья и близкие. Нравятся ли вам люди рядом с вами, комфортно ли с ними находиться?

3. Любовь. Вы можете проявлять свои чувства, безусловно, и рассчитывать на полную взаимность?

4. Дети. Как вы реализованы в качестве родителя, что за отношения у вас с вашими отпрысками?

5. Здоровье. Как вы себя чувствуете, что с хроническими болезнями, занимаетесь ли вы спортом?

6. Внешность. Тут все просто: вы себе нравитесь? Что хотите поменять и почему?

7. Отдых. Вы успеваете восстановиться? Высыпаетесь ежедневно и в выходные?

8. Деньги. Устраивает ли вас финансовая ситуация?