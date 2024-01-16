ТОП-10 самых шикарных образов премии «Эмми-2024»

Фаворитом вечера стала Джессика Честейн, которая появилась в платье Gucci с пайетками и бахромой самого модного оттенка этого сезона - лимонно-зеленого. Беременная первым ребенком от Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус выбрала красное пышное платье с бантом Valentino, а Кристина Риччи - наряд с декольте Saint Laurent и короткое каре.

Джессика Честейн. Фото: Richard Shotwell

Сьюки Уотерхаус. Фото: Richard Shotwell

Кристина Риччи. Фото: Ashley Landis

Обри Плаза надела сливочно-желтое платье-футляр Loewe, которое уже стало мемом, а звезда сериала «Медведь» Айо Эдебири позировала в кожаном образе Louis Vuitton.

Обри Плаза. Фото: Richard Shotwell

Айо Эдебири. Фото: FREDERIC J. BROWN

Бывшая девушка Леонардо ДиКаприо, актриса Камила Морроне, тоже выбрала один из самых модных оттенков сезона и примерила красное платье Versace.

Камила Морроне. Фото: Neilson Barnard

Звезда «Дрянных девчонок» и «Флейшман в беде» Лиззи Каплан пополнила список best dressed в стильном готическом образе от Yohji Yamamoto.

Лиззи Каплан. Фото: CAROLINE BREHMAN

Наташа Лионн снова выбрала Schiaparelli в оттенке металлик и не прогадала, а исполнительница роли принцессы Дианы в «Короне» Элизабет Дебики надела лаконичное бархатное платье Dior.

Наташа Лионн. Фото: Richard Shotwell

Элизабет Дебики. Фото: Richard Shotwell

Завершает список лучших образов красной дорожки звезда «Белого лотоса» Меган Фэйхи в облегающем платье с розами Armani Privé.

Меган Фэйхи. Фото: CAROLINE BREHMAN